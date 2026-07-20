La Selección argentina lo entregó todo y cerró el Mundial con orgullo

La Selección argentina finalizó su participación en el Mundial 2026 con el subcampeonato, tras caer por 1 a 0 frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llevó el partido hasta el tiempo suplementario gracias a una sólida tarea defensiva y al esfuerzo colectivo para contener a un rival que dominó gran parte del encuentro. Sin embargo, el gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo extra terminó definiendo el título a favor del seleccionado español

.La «Albiceleste» además afrontó parte del alargue con un futbolista menos debido a la expulsión de Enzo Fernández, lo que dificultó aún más la tarea en los minutos decisivos.Más allá del resultado, Argentina cerró una destacada campaña, en la que protagonizó partidos memorables, como la remontada frente a Egipto y la victoria sobre Inglaterra en semifinales, que le permitió disputar una nueva final del mundo.

Con este desempeño, la Selección reafirmó su lugar entre las principales potencias del fútbol internacional y concluyó el certamen como subcampeona del Mundial 2026.