España se consagró campeón del Mundial 2026

La Selección argentina cayó 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, disputada este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y no pudo conquistar su cuarta Copa del Mundo.

El encuentro fue muy parejo durante los 90 minutos reglamentarios y se definió en el tiempo suplementario.

El único gol del partido lo marcó Ferrán Torres al comienzo del segundo tiempo extra.El conjunto dirigido por Lionel Scaloni jugó gran parte del tramo final con un futbolista menos tras la expulsión de Enzo Fernández y, pese al esfuerzo del equipo y las intervenciones del arquero Emiliano «Dibu» Martínez, no logró evitar la derrota.

Con este resultado, España obtuvo el segundo título mundial de su historia, mientras que Argentina cerró una destacada campaña con el subcampeonato, luego de haber alcanzado una nueva final con Lionel Messi como capitán del seleccionado nacional.