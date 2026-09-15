La UBA elaboró una guía para detectar de manera temprana el riesgo suicida en jóvenes

El material fue desarrollado por un equipo de la Facultad de Psicología y reúne criterios e instrumentos adaptados al contexto argentino para orientar a profesionales de la salud.

Un equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), encabezado por Martín Etchevers, elaboró una guía para la prevención, detección y abordaje de la conducta suicida en adolescentes y adultos jóvenes.

El documento busca unificar criterios para facilitar la identificación temprana de señales de alerta y orientar respuestas inmediatas por parte de los profesionales de la salud.

Según sus autores, el trabajo fue desarrollado a partir de evidencia científica disponible y con el aporte de profesionales e investigadores argentinos.

Además, se incorporaron instrumentos de evaluación adaptados y validados para el contexto nacional.

La guía también plantea la necesidad de actualizar periódicamente sus contenidos, debido a la evolución constante del conocimiento científico en esta área.

El material incluye datos recientes del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). Entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron intentos de suicidio, de los cuales el 61% correspondió a mujeres.

En cuanto a los casos con resultado mortal, la guía señala una proporción del 2,1% entre las mujeres y del 10,8% entre los varones, según los registros analizados.Los adolescentes y jóvenes concentran las tasas más elevadas de notificación.

El grupo de 15 a 19 años registró 124 intentos cada 100.000 habitantes, mientras que entre los 20 y 24 años la tasa fue de 114 cada 100.000.

El documento destaca además diferencias según edad y género, y propone contar con herramientas específicas que permitan mejorar la detección y el abordaje temprano de las situaciones de riesgo.