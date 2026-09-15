Salud

La UBA elaboró una guía para detectar de manera temprana el riesgo suicida en jóvenes

Posted on by rodrigos
15
Sep

El material fue desarrollado por un equipo de la Facultad de Psicología y reúne criterios e instrumentos adaptados al contexto argentino para orientar a profesionales de la salud.

Un equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), encabezado por Martín Etchevers, elaboró una guía para la prevención, detección y abordaje de la conducta suicida en adolescentes y adultos jóvenes.

El documento busca unificar criterios para facilitar la identificación temprana de señales de alerta y orientar respuestas inmediatas por parte de los profesionales de la salud.

Según sus autores, el trabajo fue desarrollado a partir de evidencia científica disponible y con el aporte de profesionales e investigadores argentinos.

Además, se incorporaron instrumentos de evaluación adaptados y validados para el contexto nacional.

La guía también plantea la necesidad de actualizar periódicamente sus contenidos, debido a la evolución constante del conocimiento científico en esta área.

El material incluye datos recientes del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). Entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron intentos de suicidio, de los cuales el 61% correspondió a mujeres.

En cuanto a los casos con resultado mortal, la guía señala una proporción del 2,1% entre las mujeres y del 10,8% entre los varones, según los registros analizados.Los adolescentes y jóvenes concentran las tasas más elevadas de notificación.

El grupo de 15 a 19 años registró 124 intentos cada 100.000 habitantes, mientras que entre los 20 y 24 años la tasa fue de 114 cada 100.000.

El documento destaca además diferencias según edad y género, y propone contar con herramientas específicas que permitan mejorar la detección y el abordaje temprano de las situaciones de riesgo.