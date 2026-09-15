Tiroteo fatal en Cuartel V: Un jubilado mató a un delincuente y fue gravemente herido

Un delincuente murió y dos cómplices fueron detenidos luego de una balacera que se produjo durante un robo. Un hombre de 81 años, abuelo de la dueña del comercio, resultó gravemente herido. Está internado con pronóstico reservado en el hospital de Moreno.

El sangriento suceso se originó alrededor de las 16 horas de este lunes 14 de septiembre en un mayorista de comestibles ubicado en el barrio 23 de Diciembre de la localidad morenense de Cuartel V, específicamente en el cruce de las calles Patricias Argentinas y Juramento.

Según las fuentes consultadas, tres sujetos llegaron al comercio. Dos de ellos ingresaron, mientras el tercero quedó en la puerta, actuando como “campana”. Quienes entraron abordaron al dueño, un hombre de 41 años. Comenzaron a exigirle la entrega de dinero, mientras lo amenazaban con armas. Ante un conato de resistencia, le dispararon. Una bala lo alcanzó en la mano derecha, otra lo rozó en el cráneo y la última le raspó una pierna.

Las detonaciones fueron escuchadas en la zona y alertaron a un hombre de 81 años, abuelo de la pareja del propietario del local, quien ocupa una vivienda lindante. Este adulto mayor tomó una escopeta de su propiedad y salió a la calle. Vio a uno de los delincuentes y gatilló. Lo que siguió fue un pandemónium. El intercambio de balas fue intenso.

Cuando se disipó el humo de la pólvora, uno de los hampones estaba en el suelo, ya muerto. Tenía el cráneo destrozado. Sus cómplices fueron capturados (y linchados) por los vecinos que salieron en ayuda. El jubilado recibió tres disparos, uno de ellos en el abdomen. Fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Está grave.

Los detenidos fueron identificados como Aníbal Rivero, de 45 años, y Hugo Coronel Romero, de 48. Ambos están domiciliados en el partido de Malvinas Argentinas. El delincuente abatido respondería al nombre de Nahuel, aunque hasta el momento no fue efectivamente individualizado.

No se descarta la participación de un cuarto bandido, ya que no fue hallado el vehículo en el que se movilizaban. El lugar del hecho no es de fácil acceso, con intrincadas calles (muchas en mal estado) que solo con conocimiento previo se logra arribar. Los investigadores sospechan de un trabajo de inteligencia previo.

Rivero y Coronel Romero fueron imputados por el delito de “homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”. La causa es instruida por la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Martín Borgnia. El trabajo de campo quedó bajo la órbita del personal de la comisaría 4ª de Moreno (Cuartel V).