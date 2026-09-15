Día mundial de prevención del suicidio: en Moreno, mostraron los mecanismos de abordaje

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, la secretaría de Salud de la municipalidad de Moreno realizó la jornada «Expresiones del sufrimiento en tiempos actuales: desafíos en el abordaje comunitario». Un espacio de encuentro para compartir experiencias, intercambiar saberes y consolidar herramientas de acompañamiento.

Entendiendo que el suicidio es una problemática multicausal y compleja que requiere corresponsabilidad, desde este organismo público trabajan en el diseño de estrategias integrales e interdisciplinarias para cuidar, contener y estar presentes en el territorio.

La actividad se realizó en el predio del SATSAID durante toda la mañana del pasado jueves 10 de septiembre.

Entrevista con la Lic. Sabrina Grella, subsecretaria de Salud Mental de la comuna.