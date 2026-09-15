General Rodríguez: encuentro con joven promesa del ciclismo local

El Intendente Mauro García recibió la visita del ciclista rodriguense Santiago Fernández, quien recientemente regresó de su primera experiencia compitiendo en España.

En ese marco, el jefe comunal felicitó al joven, de tan solo 16 años, que supo integrar las filas del equipo de la Escuela Municipal de Ciclismo Infanto-Juvenil y que gracias a sus destacados resultados a nivel provincial y nacional pudo obtener una beca para representar al equipo GD Llopis de la región de Alicante.

Entre esos logros, Santiago participó en numerosas pruebas a lo largo de todo el territorio español, en donde registró un triunfo en la carrera de Torrent, en Valencia, además del segundo puesto de la “Vuelta a Molinicos”, en la ciudad de Albacete.

También supo adjudicarse el tercer puesto de la competencia de “Quart de Poblet” y en el Premio de la Montaña, en Alicante.

A su vez, Fernández remarcó que a lo largo de cada circuito en el que estuvo presente logró mantenerse siempre dentro del top 5 de la competencia, demostrando su rápida adaptación y desempeño allí.

Asimismo, luego de su regreso a nuestro país, Fernández disputó el Gran Premio de la ciudad de Luján que se celebró a mediados de agosto, obteniendo el segundo puesto en la categoría Junior.

En ese sentido, Santiago Fernández llevó algunos de los trofeos e indumentarias utilizadas durante la temporada y se mostró satisfecho por su rendimiento personal luego de este primer paso internacional, mientras continúa preparándose para seguir sumando experiencia en su carrera.

Al finalizar el encuentro, el jefe comunal lo felicitó y mantuvo su compromiso de seguir apoyando y acompañando su desarrollo deportivo.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez