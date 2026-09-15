“Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”: se viene la 52° Peregrinación a Luján

La 52.ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján se realizará entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre, con miles de personas que volverán a recorrer a pie el camino desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La actividad comenzará oficialmente a las 10 del sábado 3 de octubre, cuando la imagen peregrina de la Virgen parta desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en Liniers.

El recorrido será de aproximadamente 60 kilómetros y atravesará distintas localidades del oeste bonaerense, entre ellas Morón, Merlo, Moreno, Francisco Álvarez y General Rodríguez, antes de llegar a Luján.

La peregrinación tendrá como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, una propuesta que pone el eje en el encuentro, la solidaridad y la fraternidad.

A lo largo del trayecto funcionarán puestos de hidratación, atención médica y acompañamiento espiritual, con la participación de voluntarios, instituciones y municipios.

El cierre tendrá lugar frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se concentrarán los peregrinos durante las primeras horas del domingo.

La misa central será el domingo 4 de octubre a las 7.

La tradicional caminata volverá así a convocar a miles de fieles que participan para agradecer, realizar pedidos, cumplir promesas o compartir una experiencia de fe y encuentro comunitario.