Proponen aumentar los recursos destinados a los bomberos voluntarios

Un proyecto presentado en Diputados busca elevar del 5 al 6 por mil la contribución sobre las primas de seguros para fortalecer el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

El diputado nacional Diego Giuliano, junto a Jimena López y Jorge Araujo Hernández, presentó un proyecto de ley para incrementar los recursos destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

La iniciativa propone modificar la Ley 25.054 y elevar del 5 por mil al 6 por mil la contribución obligatoria sobre las primas de seguros, con excepción del ramo vida.

Según el proyecto, el aporte adicional estaría a cargo de las compañías aseguradoras y no podría trasladarse al precio que pagan los asegurados.

De acuerdo con la propuesta, el aumento permitiría incrementar en un 20% los recursos actuales destinados al sistema, sin generar gastos adicionales para el Tesoro Nacional.

Los fondos adicionales tendrían como prioridad la compra, renovación y mantenimiento de autobombas, vehículos de rescate y equipamiento, además de la capacitación y profesionalización de los cuerpos activos.

El proyecto también contempla inversiones en infraestructura edilicia y tecnológica, junto con el desarrollo de sistemas de prevención y respuesta ante incendios forestales, emergencias hídricas y riesgos industriales.

Giuliano destacó en los fundamentos el rol de los bomberos voluntarios, que cuentan con más de 900 asociaciones distribuidas en todo el país y brindan tareas de prevención, protección y respuesta ante distintas emergencias.

La iniciativa sostiene que mejorar los recursos disponibles permitiría fortalecer la capacidad operativa de estos cuerpos y lograr respuestas más rápidas frente a situaciones que pueden poner en riesgo vidas, bienes y el ambiente.