Llegó un nuevo embarque de repuestos para los trenes del AMBA

En el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, Trenes Argentinos avanza con un plan integral para la recuperación del material rodante.

Una de las inversiones clave es la compra de ruedas nuevas destinadas a reforzar la disponibilidad de las formaciones que circulan en el AMBA, mejorar la seguridad operacional y la calidad del servicio.

Hasta el momento, en los últimos meses, arribaron al país 338 ruedas para las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martin y Belgrano Sur.

En los próximos días continuarán llegando cargamentos similares.

Estas nuevas unidades permitirán fortalecer los planes de mantenimiento con el objetivo de incrementar la seguridad operacional y sostener la disponibilidad operativa de las formaciones.

Las tareas forman parte del plan de actualización del material rodante que lleva adelante Trenes Argentinos bajo la supervisión de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

En cuanto al material rodante, la compra de ruedas se suma a la adquisición de 43 formaciones -150 coches- que se lleva adelante para modernizar parte de la flota actual de la operación, con más de 50 años de antigüedad.

Esto se complementa con la ya ejecutada compra de 3 locomotoras diésel-eléctricas para la línea San Martín y el avance en la llegada de repuestos ferroviarios y componentes originales del sistema de frenos para realizar los mantenimientos pesados de las formaciones de los trenes del AMBA.

La llegada constante de repuestos críticos al país, como es el caso de las ruedas, posibilita además avanzar en las intervenciones programadas, extendiendo de esta manera la vida útil de la flota en las diferentes líneas del AMBA y generando más confiabilidad en el servicio.

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