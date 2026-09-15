Entrega del Premio Eva Landeck en la 4° edición del FICPBA

El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad, otorgó por tercera vez consecutiva el Premio “Eva Landeck”.

En el marco de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA), organizado por el Instituto Cultural, la ministra Estela Díaz entregó los premios a las directoras distinguidas..

El Premio “Eva Landeck” reconoce y visibiliza el trabajo de realizadoras mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias de la provincia de Buenos Aires y promueve la producción audiovisual con perspectiva de género y diversidad.

La distinción busca fortalecer la presencia de mujeres y diversidades en roles de dirección, frente a las desigualdades de género que persisten en la industria audiovisual, y reconoce a directoras de largometrajes que, de manera innovadora y creativa, desarrollan narrativas con perspectiva de género y diversidad.

El jurado, conformado por la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la subsecretaria de Políticas Culturales, Victoria Onetto; y Lorena Damonte, actriz, dramaturga, gestora cultural e integrante del programa Gafas Violetas, otorgó por unanimidad el Premio Eva Landeck a dos directoras: Jimena Repetto, por Requiem Extraordinario, y Cecilia Pinotti, por Soy Ella.

Además, otorgó una mención de honor a Laura Chiabrando, por Ahí donde no estás.Las obras premiadasLas juradas destacaron el documental ficcional Requiem Extraordinario, de Jimena Repetto, por sus excelentes actuaciones, su narración construida desde una estructura disruptiva y creativa y la apuesta estética de la directora, que genera un lenguaje propio en un juego con la poesía, el realismo mágico y el cine alrededor de Aura, una especie de “poeta maldita”, una abuela y una madre: una alegoría a la literatura y una celebración a Alfonsina Storni y a nuestra literatura.

También fue premiado el documental Soy Ella, de Cecilia Pinotti, que cuenta una transición identitaria narrada como una mudanza, con un registro de naturalidad, cercanía y profundidad que da cuenta de una fuerte identidad bonaerense.

Una protagonista que se aleja de los estereotipos y se convierte en La Kalo, estrella de la escena drag queen en el mundo under, con todo el orgullo, la belleza, la militancia y la libertad de ser quien es.

Las juradas destacaron su trabajo técnico, su tratamiento estético y la mirada comprometida y respetuosa hacia la protagonista.

La mención de honor fue otorgada a la película de ficción Ahí donde no estás, de Laura Chiabrando, por la sensibilidad para narrar un duelo imposible.

La directora propone una mirada esperanzadora a pesar del dolor profundo, donde la tragedia es atravesada por lo vital.

Las juradas destacaron la actuación protagónica, que deja ver el enojo, la tristeza, el deseo y la decisión de persistir, narrados desde un lugar luminoso.

El premio consistió en la entrega de un estímulo económico a las dos directoras ganadoras y una escultura sobre la figura de Eva Landeck realizada por la artista Irene Castro.

La distinción constituye un homenaje a Eva Fainsilberg Landeck (1922-2019), pionera del cine argentino sonoro, quien dirigió seis cortos y tres largometrajes entre 1963 y 1979, con obras premiadas en Cannes, Oberhausen y San Remo.

Su cine retrató la alienación y la soledad en los trabajos rutinarios de las grandes ciudades, incluso en contextos de censura y persecución política.

Proyectando feminismos presentó «Memorias futuras»En esta nueva edición del FICPBA, en el marco del “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

A 50 años de la última Dictadura cívico-militar”, declarado por el gobernador Axel Kicillof, el ciclo de cine Proyectando Feminismos presentó Memorias Futuras.

La propuesta abarcó la exhibición de dos estrenos en la Sala Paradiso 3 de La Plata y charlas abiertas en la Sala Ástor Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata.

En este marco se proyectaron los largometrajes Identidad, de Florencia Santucho y Rodrigo Vazquez, y Un mundo recobrado, de Laura Bondarevsky, dirigidos por cineastas, hijas de ex presos políticos y exiliados durante la última dictadura cívico-militar.Cine y Feminismo

Una de las charlas invitó al debate sobre “Cine y Feminismo. ¿Es posible una pantalla feminista? Representaciones de género en la industria audiovisual”.

Participaron Annamaría Muchnik, directora del Festival “La Mujer y el Cine”; Martina Matzkin y Gabriela Uassouf, directora y codirectora de Tristán y los años por venir y Cuidadoras; y Naty Maldini, actriz y gestora cultural.Hijas que hacen cineLa segunda charla, “Hijas que hacen cine. Mujeres militantes de Derechos Humanos toman el cine como herramienta colectiva para construir memoria y soñar el futuro”, reunió a realizadoras comprometidas con la construcción de memoria a través del cine.

El panel estuvo moderado por Lucía García Itzigsohn y Ana Laura Mercader y contó con la participación de Virginia Croatto, directora de La Guardería; Laura Bondarevsky, directora de Panzas, Chevocachai, Cosecha y Un mundo recobrado; Mariana Arruti, directora de Los Llamaban los Presos de Bragado, La Huelga de los locos, Trelew, la fuga que fue masacre y El padre; y Valentina Llorens, directora de La Casa de Argüello.

El FICPBA y el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires reafirman el compromiso de seguir ampliando el espacio para las realizadoras bonaerenses, celebrando el legado de Eva Landeck e impulsando nuevas generaciones de cineastas.

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