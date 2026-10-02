La Universidad Nacional de Moreno abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2027

Comenzó este 1º de octubre, con un cronograma definido, de acuerdo a la demanda histórica de las carreras:
1 al 7 de octubre
Arquitectura
Contador Público Nacional
Abogacía
Lic. en Trabajo Social
14 de octubre al 3 de noviembre
Ing. en Electrónica
Lic. en Gestión Ambiental
Lic. en Biotecnología
Lic. en Administración
Lic. en Relaciones del Trabajo
Lic. en Economía
Diseño Industrial
Diseño de Indumentaria
Diseño en Comunicación Visual
Diseño Multimedial
Lic. en Comunicación Social
14 de octubre al 24 de noviembre
Ciclo de Lic. en Educación Secundaria
Ciclo de Lic. en Educación Inicial
La inscripción es online en www.unm.edu.ar
Entrevista con Roxana Carelli, secretaria académica