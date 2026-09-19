La UNM analizó el vínculo entre la canción popular y la cultura de masas

El ensayista, escritor e investigador del CONICET Pablo Alabarces brindó en la Universidad Nacional de Moreno (UNM) el conversatorio “Canción popular y cultura de masas: de Palito Ortega a Milo J”, un encuentro dedicado a reflexionar sobre la relación entre música, cultura popular, medios de comunicación y sociedad.

La actividad se realizó este martes y fue organizada y coordinada por Armando Minguzzi, docente e investigador de la UNM.

Durante la exposición, Alabarces recorrió distintos momentos de la música popular argentina y analizó cómo las canciones y sus intérpretes participan en la construcción de identidades y representaciones sociales.

El recorrido incluyó las figuras de Palito Ortega y Mercedes Sosa, para luego abordar expresiones más actuales de la música popular.

En ese marco, destacó el modo en que artistas como Milo J recuperan y combinan elementos de distintas tradiciones musicales a través de colaboraciones con referentes del folklore y otros géneros.

También se refirió a Lali Espósito para analizar los cambios en los sentidos que adquieren la música, la protesta y la representación política a lo largo del tiempo.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de evitar una mirada que reduzca la cultura de masas exclusivamente a su dimensión comercial.

Alabarces planteó la importancia de observar el punto de encuentro entre los productos culturales de consumo masivo y las experiencias, identidades y subjetividades de la sociedad.

El conversatorio finalizó con una reflexión de Minguzzi sobre la importancia de preservar el humor como una herramienta para cuestionar, incluso en contextos donde predominan la confrontación y la cancelación.

ANUNM