Primer aniversario de la Casa Joven de General Rodríguez

El sábado 12 de septiembre, el Intendente Mauro García estuvo presente en la celebración del primer aniversario de Casa Joven, una institución ubicada en el barrio Villa Vengochea que brinda formación, inserción y contención para jóvenes de entre 12 y 20 años.

El evento se desarrolló junto a la comunidad del espacio, compuesta por 80 chicos y chicas , además de familias, talleristas y autoridades municipales para destacar el trabajo realizado y los avances en la reinserción de los adolescentes y jóvenes que allí asisten.

La Casa Joven está ubicada en calle Coronado y La Plata, en el barrio Villa Vengochea, y funciona de lunes a viernes de 14 a 17 hs.

Está inscripto en el marco del programa provincial Entramados, creado en abril de 2025 con el objetivo de fortalecer las políticas y estrategias provinciales y municipales para prevenir el delito y acompañar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAyJ) que infringen la ley penal o se encuentran en riesgo de hacerlo.

Allí se ofrecen distintas actividades y talleres como barbería, deportes, reciclado, cocina y distintos cursos de formación profesional, además de charlas sobre diferentes temáticas de interés para los y las jóvenes como prevención del suicidio, violencia de género, consumos problemáticos, entre otras.

A un año de su puesta en marcha, este espacio continúa fortaleciendo el encuentro, la participación y el acompañamiento de las juventudes de nuestra ciudad.

De esta manera, se continúa construyendo un Estado presente que abraza, escucha y acompaña a los jóvenes y adolescentes.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez