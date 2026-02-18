La UNM avanza a la segunda etapa de CanSat 2026, el mundial de tecnología espacial

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) clasificó a la segunda etapa del Mundial CanSat 2026 (CanSat World Contest) alcanzando el 2º puesto del ranking internacional con un destacado puntaje de 98,333, de acuerdo con el ranking oficial difundido por el Programa Espacial Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (PEU–UNAM), entidad organizadora del concurso.



El equipo CanSat UNM está integrado por estudiantes avanzados, graduados y docentes de la carrera de Ingeniería en Electrónica y representa a la Argentina junto a universidades de México, Perú, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Países Bajos e India, posicionándose hasta el momento entre los mejores proyectos del certamen a nivel mundial.





El grupo de trabajo está conformado por el docente Ing. Pedro Giuffrida; los ingenieros -graduados de la UNM- Lucas Knaupp, Sergio Sandoval y Claudio Fernando Sandoval; y los estudiantes Juan Adolfo Isa, Juan Manuel Chimienti, Patricio Coto y Juan Pablo Luján de la carrera de Ingeniería en Electrónica; junto a Rocío Salgado, estudiante de la carrera de Diseño Industrial.



El CanSat World Contest propone a equipos universitarios el diseño, construcción y validación de un sistema satelital en miniatura, replicando las distintas etapas de una misión espacial real. Se trata de una experiencia de alta exigencia académica y tecnológica, que promueve el trabajo interdisciplinario y el aprendizaje aplicado de áreas como ingeniería, programación y diseño.

El certamen se desarrolla en cinco etapas, culminando con la fase final que se llevará a cabo en abril de 2026 en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México.



Este logro refleja el compromiso con la excelencia académica, la articulación entre estudiantes, graduados y docentes, y la vocación por el desarrollo científico-tecnológico que la Universidad Nacional de Moreno promueve activamente.

La UNM felicita al equipo CanSat UNM e invita a toda la comunidad universitaria a acompañar y difundir este importante avance, que consolida y proyecta a nuestra institución en el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos de alto impacto.