La UTA confirmó el paro de colectivos: Este jueves 19 de febrero no habrá servicios

Esta tarde la Unión Tranviaria Automotor (UTA) confirmó el corte de servicios de larga, media y corta distancia en todo el país a partir de la 0 hora de este jueves 19 de febrero. La medida responde a “la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad”.

Esta decisión, que lleva la firma del secretario general del gremio, Roberto Fernández, se enmarca en el paro general convocado por las distintas centrales obreras, incluida la CGT, en reclamo del tratamiento de la reforma laboral que ya cuenta con media sanción de Senadores y que se debatirá en la cámara de Diputados de la Nación.

Cabe aclarar que tampoco funcionará el servicio férreo. Por lo tanto no habrá trenes de la línea Sarmiento. En el caso de los colectivos, los recorridos de Transportes La Perlita (junto a otras empresas que operan en la región) no prestarán servicios.

El paro es por 24 horas, comenzando a la 0 hora de este jueves 19 de febrero y finaliza a la medianoche de ese día.