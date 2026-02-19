Liberaron una hembra de carpincho en la Reserva Municipal Los Robles

Una hembra de carpincho fue liberada en la Reserva Municipal Los Robles luego de haber sido hallada en las cercanías del Hospital Veterinario de Malvinas Argentinas.

El animal apareció en inmediaciones del establecimiento y fue advertido por trabajadores del lugar, quienes lograron capturarlo de manera segura. Tras su resguardo, fue trasladado a la Reserva Municipal Los Robles para su liberación en un entorno acorde a su hábitat natural.

Desde el Municipio se recordó a la comunidad que la tenencia de fauna silvestre como mascota está prohibida por ley. Esta práctica perjudica a los animales, ya que vulnera sus necesidades naturales de subsistencia y altera su comportamiento. Además, puede representar un riesgo para la salud de las personas.

Se solicitó a los vecinos y vecinas que, ante la presencia de animales silvestres fuera de su entorno habitual, den aviso a las autoridades correspondientes para garantizar su protección, bienestar y adecuada reinserción en su ambiente natural.

