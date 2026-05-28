Ladrón Profesional salió del grupo: robaron un supermercado y un asaltante perdió el celular

El suceso ocurrió en octubre del año pasado en un comercio localizado en Ruta 23, frente a Catonas. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del supermercado. Cuando huían, uno de los ladrones perdió el teléfono. Fue clave para desarticular la banda, a la que se le imputa al menos dos robos en la misma modalidad.

Un robo a mano armada ocurrido en un supermercado chino del barrio San Carlos de Ruta 23, frente al complejo habitacional Las Catonas, derivó en la detención de cuatro sospechosos luego de que uno de los delincuentes perdiera su teléfono celular durante la fuga.

El hecho se produjo en octubre del año pasado en un comercio denominado “Era” ubicado sobre la avenida Libertador al 4800 (Ruta 23) entre Atalaya y Julián Aguirre. Según la investigación, varios asaltantes ingresaron armados al local, amenazaron a empleados y clientes y escaparon con la recaudación del día, teléfonos celulares y distintas pertenencias.

La causa quedó a cargo de la ayudantía especializada en robos bajo la modalidad “entradera”, dependiente de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, encabezada por las fiscales Solange Castelli y Érica Chiessi. En la investigación trabajaron efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense y de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, bajo intervención del Juzgado de Garantías N°2, a cargo del juez Gabriel Alberto Castro.

Uno de los elementos centrales para avanzar en la pesquisa fue el teléfono celular que uno de los delincuentes dejó caer durante la huida. A partir del análisis del aparato, las imágenes de cámaras de seguridad y distintos testimonios incorporados al expediente, los investigadores lograron reconstruir la secuencia del asalto e identificar a los integrantes de la banda.

El primer detenido fue Lautaro Rubén Ferreira, de 23 años, arrestado a fines de diciembre y actualmente alojado en el penal de Sierra Chica.

Con el avance de la investigación, los detectives relacionaron el asalto al supermercado con otros dos robos de características similares ocurridos entre septiembre y noviembre del mismo año en la zona. De acuerdo con la causa, el monto total sustraído en los distintos hechos ronda los nueve millones de pesos.

Los investigadores determinaron que detrás de los ataques operaba una banda dedicada a este tipo de asaltos. Para identificar al resto de los implicados realizaron apertura de antenas telefónicas, análisis de IMEI y tarjetas SIM de equipos robados, además de triangulación de geolocalización.

La información obtenida permitió establecer domicilios y movimientos de otros sospechosos. En las primeras horas de la mañana del jueves 21 de mayo se concretaron allanamientos en El Talar, Moreno, Malvinas Argentinas y Don Torcuato.

Durante los procedimientos fueron detenidos Jorge Adrián López, de 42 años, y Leandro Luis Vera, de 30. López está acusado de haber aportado información sobre horarios y movimientos del supermercado debido a su trabajo en seguridad privada, lo que habría facilitado el golpe.

También fue arrestado Carmelo Alfredo Ríos, de 42 años, quien al momento del allanamiento vestía prendas similares a las utilizadas por uno de los asaltantes registrados en las cámaras de seguridad.

En los operativos, los agentes secuestraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros con municiones, cinco teléfonos celulares y ropa vinculada a la investigación. No se hallaron vehículos ni estupefacientes en los domicilios allanados.

Desde la Fiscalía General del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez señalaron que el trabajo coordinado entre distintas fuerzas y el uso de herramientas técnicas permitió desarticular varias bandas en la región durante los últimos años. Además, destacaron que la Ayudantía de Robo con armas fue creada en abril de 2021 y que en 2025 la UFI N° 7 incorporó nuevo personal para reforzar las investigaciones.