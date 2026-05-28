Gripe y VSR: anticipan mayor circulación de virus respiratorios en las próximas semanas

Especialistas señalan que, si bien la circulación de virus respiratorios todavía se mantiene en niveles bajos, se espera un aumento sostenido de casos en las próximas semanas con el avance de la temporada otoño-invernal.

Durante las primeras 16 semanas del año se registraron 88 casos de influenza, y en 55 de ellos se identificó el subtipo viral. De ese total, 47 corresponden a gripe A (H3N2) subclado K, una variante bajo monitoreo de la OMS por su alta capacidad de transmisión.

En paralelo, también se prevé un incremento en la circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causa de bronquiolitis en lactantes y asociado a complicaciones en personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.Los grupos de mayor riesgo incluyen adultos mayores, personas gestantes, niños pequeños, pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, diabetes o inmunocompromiso.

En este contexto, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) remarca la importancia de la vacunación antigripal y de otras vacunas respiratorias como neumococo, VSR y COVID-19 para reducir complicaciones, internaciones y mortalidad.

Además, recomienda sostener medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, cubrirse al toser o estornudar, evitar el contacto con personas con síntomas y consultar ante fiebre persistente o dificultad respiratoria.

Desde la AAMR también impulsan la campaña “Sabemos de Vacunación: Tus Pulmones en Buenas Manos con los Neumonólogos”, orientada a promover la vacunación informada y derribar mitos sobre las vacunas, junto con herramientas como un carnet gratuito de vacunación para adultos disponible en su web oficial.

Especialistas destacan que aún es un momento oportuno para vacunarse y reducir riesgos durante los meses de mayor circulación viral.