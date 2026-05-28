Detuvieron a dos motociclistas que circulaban en una moto robada

Dos motociclistas fueron aprehendidos tras un operativo coordinado entre el Municipio y el Comando de Patrullas, luego de intentar escapar cuando circulaban en un rodado con pedido de secuestro en el partido de Moreno.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Esmeralda y Mercedes, en el barrio Güemes, donde personal policial interceptó a los sospechosos, de 19 y 17 años, que se desplazaban en una motocicleta sin patente visible.

Según informaron, al advertir la presencia de los efectivos, los implicados intentaron darse a la fuga y abandonaron el vehículo a pocos metros, aunque finalmente fueron reducidos por las fuerzas de seguridad.

Tras verificar los datos del rodado, se constató que la moto tenía pedido de secuestro activo por haber sido robada días atrás en el partido de Moreno.

Los aprehendidos, con domicilio en Agua de Oro, fueron trasladados a la Comisaría Segunda de Las Malvinas y quedaron a disposición de las UFI N°6 y N°9 de General Rodríguez.

El procedimiento se enmarca en los operativos conjuntos para reforzar la prevención del delito y la seguridad en la ciudad.

Info Municipalidad de General Rodríguez