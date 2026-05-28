Nutricionistas bonaerenses advierten sobre posibles retrocesos en la Ley de Etiquetado Frontal

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación ante posibles modificaciones a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, especialmente en lo referido al sistema de sellos de advertencia en alimentos y a las restricciones sobre publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes

.Desde la entidad alertaron que la eliminación de los octógonos negros implicaría un retroceso en políticas públicas basadas en evidencia científica, orientadas a mejorar la información disponible para la población sobre el consumo de productos alimentarios.

En ese sentido, señalaron que estas medidas no se limitan únicamente al etiquetado frontal, sino que forman parte de un conjunto más amplio de acciones vinculadas a la regulación del marketing de alimentos no saludables y su impacto en la infancia.

La presidenta del Colegio, Laura Salzman, advirtió que los sellos cumplen un rol clave al permitir una identificación rápida de excesos de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas y calorías, asociados a enfermedades crónicas no transmisibles.

Según indicaron, el sistema de advertencias facilita la comprensión de la información nutricional y contribuye a la toma de decisiones más informadas al momento de la compra, además de reducir la exposición de niños y adolescentes a estrategias de promoción de productos poco saludables.

Desde el sector profesional remarcaron que la eventual flexibilización de estas políticas podría afectar el derecho de la población a acceder a información clara y accesible, y debilitar herramientas consideradas fundamentales para la prevención de enfermedades.

En este marco, sostuvieron que la alimentación debe entenderse como un tema de salud pública y derechos, y no únicamente como una decisión individual.

Info Colegio de Nutricionistas PBA