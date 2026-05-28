Refuerzan medidas de prevención ante el aumento de chikungunya y dengue

Se detectaron nuevos casos confirmados y probables de chikungunya durante la última semana epidemiológica, lo que eleva el total acumulado de la temporada a más de dos mil notificaciones, con la mayoría de los contagios concentrados en la región del NOA.

Las provincias más afectadas continúan siendo Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, donde se registra la mayor circulación del virus, principalmente en casos autóctonos.

En paralelo, también se confirmaron nuevos casos de dengue en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, en un escenario que, si bien se mantiene dentro de parámetros de bajo riesgo a nivel nacional, continúa bajo seguimiento sanitario.

Las enfermedades son transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, por lo que las autoridades recomiendan reforzar las medidas de prevención en los hogares y espacios comunitarios.

Entre las principales recomendaciones se destacan eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y espacios abiertos, usar repelente de forma constante, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y consultar al sistema de salud ante la aparición de fiebre, dolor muscular o articular, erupciones o malestar general.

También se recomienda especial cuidado en personas de riesgo, como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades preexistentes.

En este contexto, la prevención comunitaria y la eliminación de criaderos continúan siendo las herramientas más efectivas para evitar la propagación de estas enfermedades.