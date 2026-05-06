Las cámaras municipales permitieron esclarecer un homicidio en doce horas

_Tras un rápido seguimiento del Centro de Monitoreo municipal, se logró detener al presunto autor del crimen de un vecino de 71 años. La investigación apunta a un móvil familiar_

Tras una eficaz articulación y rápida articulación entre el Municipio, la Policía Bonaerense y la Unidad Fiscal de Investigación N°8, se logró la rápida detención del presunto autor material del homicidio de Juan Castro Iguinez, un vecino de 71 años del barrio Moreno 2000.

El hecho sucedió el pasado lunes 4 de mayo, luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 alertara sobre el hallazgo del vecino con heridas de gravedad en su vivienda. A pesar de haber sido trasladado de urgencia al hospital, la víctima falleció a causa de las lesiones sufridas.

A partir de ese momento, el aporte de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del Municipio resultó fundamental para el rápido esclarecimiento del caso. El personal del Centro de Monitoreo municipal logró detectar y realizar un seguimiento preciso de un hombre que había ingresado a la propiedad de la víctima en el horario del hecho.

Gracias a estas pruebas y al despliegue policial, durante la madrugada de este miércoles se efectivizó la detención del sospechoso. Las líneas investigativas de la Fiscalía apuntan a que el crimen tendría un móvil de conflictividad familiar.

Este resultado pone de manifiesto la trascendencia del Centro de Monitoreo Municipal como herramienta de asistencia clave para la justicia y las fuerzas de seguridad. A pesar de la compleja situación económica actual, el gobierno de Mariel Fernández mantiene una firme política de inversión en tecnología para la prevención y esclarecimiento de delitos.

Actualmente, el municipio cuenta con más de 2.600 cámaras de seguridad operativas las 24 horas, los 365 días del año.

Este sistema tecnológico funciona de manera articulada y recíproca con la Jefatura de Estación de Policía, el Comando de Patrullas y las distintas fiscalías, respondiendo con celeridad a todos los requerimientos analíticos y de registros fílmicos para resolver hechos delictivos.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno