Las Olimpiadas Virgen de Luján reunirán a 29 municipios bonaerenses

La 12° edición de las Olimpiadas Virgen de Luján se realizará el próximo 13 de mayo en el Club Náutico El Timón y contará con la participación de 29 municipios de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta, organizada por la Subdirección de Promoción de Derechos de Personas Mayores de la Municipalidad de Luján, convoca cada año a cientos de adultos mayores en una jornada de encuentro, recreación y competencia.

Durante el evento se desarrollarán disciplinas deportivas y culturales, entre ellas tejo, truco, ajedrez, tenis de mesa, newcom, caminata, pesca, pintura, dibujo, danzas folclóricas y tango, además de presentaciones musicales y actividades recreativas.

Las actividades comenzarán a las 8 con la recepción de las delegaciones y desayuno compartido.

A las 9 se realizará el acto protocolar y desfile de participantes, mientras que las competencias iniciarán a las 10. La premiación está prevista para las 17 horas.

Desde la organización destacaron el crecimiento sostenido de la propuesta, tanto por la cantidad de municipios participantes como por el número de personas mayores involucradas en las distintas etapas de competencia.

En el marco de la etapa local, más de 750 adultos mayores participaron durante abril de diferentes actividades desarrolladas en clubes, centros de jubilados y espacios públicos del distrito, conformando así la delegación que representará a Luján en la instancia final.

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