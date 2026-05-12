Nuevos allanamientos por amenazas de tiroteos en escuelas: secuestraron dos réplicas de armas

Uno de los operativos se realizó en el barrio La Victoria, mientras que el restante tuvo lugar en el partido de Berisso. En ambos procedimientos la policía secuestró réplicas de armas e identificó a dos menores, uno de 13 y el otro de 14 años. Las intimidaciones tuvieron dirigidas a escuelas de Moreno.

Dos menores fueron identificados por la DDI de Moreno y General Rodríguez, acusados de proferir amenazas de tiroteos contra alumnos de dos escuelas del distrito. La investigación fue realizada por las fiscales Érica Chiessi y Solange Castelli, de la UFI Nº 7.

La primera intimidación se produjo en la Escuela Primaria Nº 71 “Alfonsina Storni” del barrio Catonas de Trujui y se observó el jueves 16 de abril. Primero se detectó un texto pintado en la puerta de uno de los baños que consignaba: “tiroteo el 20/4/26 los esperamos agarrate vaca”. Posteriormente, una madre remitió a las autoridades un posteo en una cuenta de Instagram denominada “tiroteos.anonimos” donde se visualizaba otra amenaza en la que ofrecían balear alumnos por encargo.

La denuncia del equipo directivo fue recepcionada en la UFI Nº 7 y se le dio intervención a la DDI. Desde esta repartición policial se analizaron los datos tecnológicos, lo que permitió determinar que se habían realizado en el partido de Berisso, específicamente en un asentamiento. Con una orden de allanamiento otorgada por el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 a cargo de la Dra. Mirta Guarino, los uniformados realizaron el operativo este lunes. Secuestraron la réplica de una pistola e identificaron a un menor de 13 años.

El otro caso en investigación se produjo el viernes 17. Un adolescente subió a su perfil de Instagram una foto en la que aparecía armado. Un texto acompañaba la imagen: “que vengan de a uno mañana”. La pesquisa se realizó con la intervención de los mismos actores judiciales y policiales.

En este caso fue en la Escuela Secundaria Nº 76 “Héroes del Crucero General Belgrano” del barrio La Victoria de Moreno Norte. Ante la evidencia concreta, la redada se realizó también el lunes en la casa del chico, a pocas cuadras del establecimiento educativo. Incautaron la réplica de un arma. El joven fue notificado de la formación de la causa. Cuenta con 14 años.

Los expedientes por “intimidación pública” pasaron a la órbita de la justicia de menores. Aunque son inimputables, se llevarán adelante medidas socioeducativas y de seguridad, adelantaron nuestras fuentes. También quedará bajo consideración el resarcimiento de los gastos de los operativos, cuestión que deberían afrontar los padres o tutores. El reclamo lo debe impulsar la Fiscalía de Estado.