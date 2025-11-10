Llega la 21° edición del Encuentro de las Provincias y su Cultura

Del 14 al 16 de noviembre, en la Plaza Dr. Buján y con la participación de Juanjo Abregú, Peteco Carabajal y Antonio Tarragó Ros_El Municipio realizará una nueva edición del Encuentro de las Provincias y su Cultura, una celebración a la diversidad, las tradiciones y la identidad popular nacional, los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 14 horas, en la Plaza Dr. Buján, ubicada en la Ruta Provincial N°7, Km 35,5, en Paso del Rey.

El evento, que celebra la música y la cultura provincial y declarado Fiesta Provincial y de Interés Turístico Nacional desde 2018, reúne a las colectividades provinciales que residen en Moreno que compartirán su música y danzas junto a Juanjo Abregú, Peteco Carabajal y Antonio Tarragó Ros, entre otros artistas.Además, durante las tres jornadas las familias podrán recorrer los stands gastronómicos y de productos regionales, artesanías y sabores típicos en un ambiente de convivencia y respeto por las distintas tradiciones. El viernes 14, el escenario principal contará con la actuación del Ballet Municipal, el Ballet Realzable, el Ballet San Martín de Porres, Maty Paredes, Thomás Chávez (folk urbano), Ballet Raíces Nuestras, Benjamín Bottero, Del Mismo Campo (malambo sur), Ballet del Crespín, Enzo Romeo, La Kacharpaya, Ballet Limase Nativa y el cierre estará a cargo de Juanjo Abregú.

El sábado 15, tendrá lugar la presentación del Ballet Municipal, Ballet América, Ballet América Malambo, Tinkunako, Quinto Espacio, Los Hermanos Acuña, Gonzalo Gorosito, Silvana Casavalle, Ballet Renacer de una Patria Nueva, Las Nuevas Voces, la Agrupación Chamamecera Araband y el gran cierre lo hará Peteco Carabajal.Finalmente, el domingo 16, el escenario principal recibirá al Ballet Municipal, Ballet Libertad Plaza Buján, Marcos Alvez y Dalila Frustacsi (pareja del litoral), la Orquesta de Música Popular Raíces, Llequén, Santiago Torres, Angie Campos, Susana Medina / Malambo Sur (revelación 2024 de la Fiesta de las Provincias), Los del Remanso y el cierre a cargo del reconocido artista Antonio Tarragó Ros.

El Encuentro de las Provincias y su Cultura se consolida, en el calendario cultural local, como una de las celebraciones más importantes que promueve tanto la unidad como la identidad nacional y el orgullo por la diversidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno