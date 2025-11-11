Salud presentó a las provincias el nuevo Tablero de Monitoreo del Calendario Nacional de Vacunación

El Ministerio de Salud de la Nación presentó el nuevo Tablero de Monitoreo del Calendario Nacional de Vacunación durante la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA). El objetivo de este nuevo desarrollo es sistematizar información clave sobre tendencias, comportamientos y brechas de vacunación a fin de optimizar las estrategias de inmunización implementadas en el país.

El Tablero representa un avance tecnológico y metodológico tanto para el trabajo de rectoría de la cartera sanitaria nacional como también para la gestión sanitaria jurisdiccional al brindar datos confiables y actualizados en tiempo real sobre para monitorear las estrategias, orientar acciones focalizadas, mejorar la planificación y anticipar escenarios de riesgo. Su diseño dinámico facilita el análisis comparativo entre provincias, departamentos, grupos etarios y evolución de las estrategias durante los últimos años, contribuyendo a una gestión más eficiente y basada en evidencia.

Durante la presentación de esta nueva herramienta, el director general de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle destacó el trabajo realizado por el equipo de datos de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles para integrar los registros provenientes del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC), garantizando trazabilidad, consistencia y transparencia en el monitoreo de las coberturas.

