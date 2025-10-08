Llega una nueva edición de Merlo Comic

Vas a disfrutar de lo mejor de la cultura pop en Merlo. Habrá artistas invitados, bandas, shows en vivo, concurso de cosplay, Kpop, feria medieval, VR, stands comerciales, gastronomía y mucho más! El sábado 11 y domingo 12 de octubre en La Usina de Libertad, de 12 a 20 hs. Entrada libre y gratuita.

La Masa, el creador de Alejo y Valentina, Alejandro Szykula; Equipo 7, QPA Band, Búho Cósmico DJ, Soundtrack, Las Témperas y la Host Yasmin Díaz son algunos de los artistas invitados a compartir esta experiencia única para los vecinos de Merlo.

Habrá concursos de cosplay, torneos de gamers, puestos de gastronomía y feria medieval, entre otras propuestas gratuitas para los merlenses.

El 11 y 12 de octubre en el Centro de Arte y Exposiciones La Usina, Colombia y Moretti, Libertad. Entrada libre y gratuita.

