Comenzó en la Técnica N°1 una nueva capacitación del programa «Empleo Verde»

El Intendente Mauro García visitó la Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica N°1 «Javier Tapié», en donde comenzó una nueva propuesta de formación con perspectiva ambiental.

Como parte del programa provincial Empleo Verde Joven, se dio comienzo a la capacitación en Instalación y Mantenimiento de Termotanques Solares, dirigida a estudiantes de escuelas técnicas bonaerenses.

El curso se extenderá a lo largo de cuatro semanas y apunta a poder generar más herramientas de desarrollo técnico y laboral, promoviendo a su vez la transición hacia fuentes de energía renovables.

Por eso, desde el Ministerio de Ambiente provincial se otorgarán 10 termotanques solares que serán colocados en comedores y merenderos locales, permitiendo así que nuestros jóvenes puedan completar sus prácticas profesionalizantes brindando una gran ayuda a su comunidad

Municipalidad de General Rodríguez