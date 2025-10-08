130° aniversario de la congregación de las Hermanas Nuestra Señora del Rosario

El Intendente Mauro García participó de las celebraciones en el marco del 130° aniversario de la fundación del Instituto de «Hermanas de Nuestra Señora Virgen del Rosario».

Allí estuvo presente durante la tradicional peregrinación por la fiesta patronal junto a la comunidad educativa del Instituto San José y el Jardín de Infantes Mons. José Orzali, instituciones amparadas por la Congregación.

Agradecemos enormemente el trabajo, la vocación de servicio y acompañamiento de tantos años que han legado a través de la educación y el cuidado de nuestros vecinos y vecinas.

Municipalidad de General Rodríguez