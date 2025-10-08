Operativo de tramitación de Pases Libres Multimodal en General Rodríguez

El martes 7 de octubre se llevó a cabo un operativo de Tramitación de Pases Libres Multimodal, una herramienta que garantiza la gratuidad del transporte público para personas con discapacidad, trasplantados y/o en lista de espera para trasplante.

Más de 300 vecinos y vecinas de nuestra ciudad pudieron gestionar y acceder a este derecho que otorga mayores facilidades de circulación para quienes más lo necesitan.

El Intendente Mauro García acompañó la jornada junto a autoridades de la Dirección Provincial de Políticas de Géneros y Estrategias Inclusivas del Ministerio de Transporte bonaerense.

Municipalidad de General Rodríguez