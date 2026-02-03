Los chicos de Merlo Inclusivo disfrutaron de una nueva edición del Campamento en Pontevedra

Cientos de chicos y chicas participaron de una nueva edición del Campamento que la Subsecretaría de Deportes realizó en el Predio de Ferrocarril Oeste de Pontevedra.

La jornada comenzó en horas de la mañana, donde los integrantes del programa municipal “Merlo Inclusivo” realizaron actividades de manualidades, realizaron el armado de carpa y recolectaron maderas para el fogón.

Además, hubo un espacio de actividades artísticas junto a las familias.

En este sentido, el subsecretario de Deportes, Mauro Schmahl, sostuvo: “Estamos realizando el campamento para los integrantes de Merlo Inclusivo para que pasen buenos momentos. Para nosotros pensar estos eventos nos hace fortalecer el vínculo con las familias y las instituciones que trabajan con personas con discapacidad”.

El programa “Merlo Inclusivo” posibilita que las personas con discapacidades formen parte de disciplinas recreativas en un ámbito saludable de integración y contención. Además, este proyecto fortalece la articulación con escuelas, instituciones y dependencias municipales para llevar adelante actividades conjuntas.

Cabe destacar que el programa incluye a personas con limitación visual, motora e intelectual a partir de los tres años, y sin límite de edad, y que están bajo la supervisión continua de profesores de educación física, psicólogos y psicopedagogos.

