Investigan el incendio de un bar que estaría vinculado al cantante L-Gante en General Rodríguez

El siniestro se produjo este lunes 2 de febrero en un bar ubicado sobre la calle Balbín casi esquina Leloir de General Rodríguez. Fue detectado alrededor de las 15 horas por vecinos. Los Bomberos Voluntarios demoraron en llegar porque estaban trabajando en un incendio forestal en la calle Teresa de Calcuta, del lado sur de la ciudad.

La destrucción fue importante y afectó a comercios linderos. Las fuentes consultadas indicaron que este bar denominado “Fiamma Club” había sido clausurado en repetidas oportunidades y desde hace semanas estaba cerrado. Incluso EDENOR habría cortado el suministro de energía eléctrica por falta de pago, aseveraron los voceros.

En momentos en que se extinguían las llamas, cerca de las 18 horas, una historia subida en el Instagram del cantante de cumbia 420 Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, llamó la atención. En la cuenta @lgante_keloke apareció una foto del lugar en pleno incendio y la leyenda “Okey, el año pasado fue mi casa. Ahora nuestro boliche”. Esto generó una ola de rumores. Los trascendidos señalan que en realidad “La Mafilia”, grupo de personas allegadas al artista, serían los responsables del lugar.

En el siniestro trabajaron tres dotaciones de Bomberos de General Rodríguez, quienes recibieron apoyo con cisternas de colegas de Moreno y Luján. Además de la asistencia de la municipalidad local con ambulancias del SAME, Defensa Civil y Tránsito. El equipo sanitario debió asistir a algunos servidores públicos, descompensados por las altas temperaturas.

No hubo que lamentar heridos. Las pericias para determinar las causas del incendio están a cargo de Bomberos de Policía y la causa se tramita en la justicia del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

Entrevista con María Noel Guzmán, propietaria del local «Librimax» afectado por el incendio