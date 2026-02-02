Entregaron a su dueña la moto robada frente a Tránsito y recuperada en un control vehicular

El martes 27 de enero fue restituida la moto Mondial 150 azul a Pamela Saucedo, la dueña del vehículo. El acto de entrega estuvo a cargo de funcionarios comunales y se realizó en el predio ubicado en el Parque Industrial del Franco Oeste, donde la secretaría de Tránsito y Transporte de la municipalidad de Moreno tiene el sector de resguardo. Según las fuentes del área, la moto estaba en las mismas condiciones al momento que fue robada. Aclararon que a la propietaria no se le cobró absolutamente ninguna tasa ni multa alguna.

Este vehículo fue robado el jueves 22 de enero a las 8:40 de la mañana cuando Saucedo se dirigió a la mencionada secretaría a realizar un trámite. La moto quedó estacionada en un sector habilitado para tal fin sobre la calle Joly entre Martínez Melo y Asconapé, frente a las oficinas de Tránsito. Toda la secuencia quedó grabada en cámaras de seguridad particulares.

Horas más tarde se realizó un control vehicular en el barrio La Perla. Los inspectores secuestraron esa misma moto por falta de papeles. El delincuente la conducía y fue liberado, ante el desconocimiento de los empleados municipales de que había sido objeto de un robo. Debido a la difusión del operativo en las redes sociales, Saucedo reconoció su vehículo. El viernes se dirigió a la secretaría a reclamar su devolución, restitución que se concretó el pasado martes.