Rápido accionar policial permitió detener a un ladrón y recuperar dos motos robadas en General Rodríguez

Efectivos de la Policía, con colaboración de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Políticas Criminales del Municipio, aprehendieron a un menor de edad involucrado en el robo de dos motocicletas.

El hecho ocurrió en una casa de venta de motos ubicada en Carlos Pellegrini 723, donde los delincuentes habían roto la vidriera a piedrazos y se habían llevado los rodados.

Gracias a la rápida intervención policial, tras la llamada del propietario del comercio a la Secretaría de Justicia, Seguridad y Políticas Criminales, se realizó una breve persecución a pie que permitió detener a uno de los ladrones e incautar las dos motos, evitando que completaran su cometido.

La causa está siendo instruida por la UFI Nº6.

El Municipio reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con la Policía para prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad de los vecinos de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez.