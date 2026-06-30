Los docentes bonaerenses realizarán un paro de 24 horas y este martes no habrá clases

La medida fue convocada por cuatro gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Reclaman una recomposición salarial, la reapertura de paritarias y mayores medidas de seguridad ante el aumento de hechos de violencia en las escuelas.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires realizarán un paro de 24 horas este martes 30 de junio, por lo que no habrá clases en gran parte de las escuelas públicas bonaerenses. La medida fue anunciada por cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), en reclamo de mejoras salariales, condiciones laborales y mayores medidas de seguridad en los establecimientos educativos.

La convocatoria fue resuelta por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA). La quinta organización que integra el FUDB decidió no adherir a la medida.

En un comunicado conjunto, los gremios señalaron que el paro responde a la falta de respuestas frente a los reclamos del sector. Entre los principales pedidos figura la convocatoria urgente a una nueva negociación paritaria para recomponer el poder adquisitivo de los salarios, además de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuya eliminación, según sostienen, profundizó la pérdida de ingresos de los trabajadores de la educación.

Otro de los ejes del reclamo está vinculado con el incremento de hechos de violencia registrados en las escuelas. En ese sentido, las organizaciones exigieron la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, la elaboración de un protocolo complementario y la realización de jornadas institucionales destinadas a abordar esta problemática.

Los sindicatos también reclamaron medidas que garanticen la integridad física y psicológica de docentes, estudiantes y del conjunto de la comunidad educativa, al considerar que la violencia escolar constituye un problema social que requiere una respuesta urgente y coordinada entre distintos organismos del Estado.

Asimismo, cuestionaron la sobrecarga de tareas que afrontan los docentes y reclamaron el respeto al derecho a la desconexión fuera del horario laboral. En ese marco, solicitaron modificaciones al Régimen Académico y pidieron derogar las resoluciones 3367 y 333, al sostener que ningún trabajador debe perder su cargo como consecuencia de la disminución de la matrícula escolar.

El comunicado también expresó el rechazo al desfinanciamiento de la educación técnico-profesional y reclamó al Gobierno nacional la restitución de las partidas presupuestarias destinadas a ese nivel educativo, al considerar que su ausencia pone en riesgo la formación de miles de estudiantes.

Por último, los gremios manifestaron su preocupación por las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en materia previsional, al advertir que podrían afectar el funcionamiento del Instituto de Previsión Social (IPS) y los derechos jubilatorios de los docentes bonaerenses. Además, reclamaron que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) garantice prestaciones médicas oportunas y de calidad para sus afiliados.