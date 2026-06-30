UNM y territorio: pensar la actualización curricular desde las demandas socioproductivas del entorno

Este martes 23 de junio, se llevó adelante el Conversatorio “Transformaciones socioproductivas y territoriales en Moreno y la Región Oeste-Norte Metropolitana. Aportes para el debate sobre la actualización curricular”, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial (CEDET) de la Universidad Nacional de Moreno.

La jornada tuvo como objetivo reflexionar estratégicamente sobre el vínculo inseparable entre la Universidad y el desarrollo del territorio, promoviendo el debate acerca de cómo las nuevas realidades regionales interpelan y enriquecen los procesos de actualización de la oferta académica.

Para dar inicio a la actividad, el rector UNM Alejandro Robba destacó la importancia del actual proceso de revisión y actualización curricular y enfatizó sobre la necesidad del trabajo conjunto de las áreas en la innovación de las carreras. Posteriormente, cedió la palabra a Beatriz Arias, Directora del Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial, quien abordó los principales desafíos y oportunidades que presenta el escenario actual para la actualización curricular y la formación profesional.

En este sentido, destacó la importancia de considerar las demandas sociales emergentes, los perfiles profesionales requeridos en el futuro, los campos de inserción laboral en constante transformación, las nuevas agendas de investigación, las modalidades de enseñanza y la necesidad de fortalecer el vínculo con los procesos tecnológicos que avanzan de manera acelerada.

La actualización curricular fue presentada como una oportunidad para anticiparse a los cambios y proyectar una formación profesional comprometida con el territorio.

En este marco, se destacó que estudiantes, graduados/as, docentes e investigadores/as forman parte de desarrollo local y regional, reafirmando que la formación universitaria y el desarrollo territorial son procesos estrechamente vinculados.

Otro de los aspectos destacados fue el impacto de la transformación tecnológica, atravesada por el avance de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y la ciencia de datos, herramientas que hoy se posicionan de forma transversales a múltiples campos del conocimiento y del trabajo.

A lo largo del encuentro, se puso de relieve que las nuevas demandas profesionales requieren enfoques interdisciplinarios, la incorporación de nuevas tecnologías y la capacidad de intervenir en escenarios complejos, con el objetivo de promover procesos de desarrollo sostenible.Además, se señaló que la revisión de los planes de estudio implica actualizar enfoques y competencias, fortaleciendo la relación entre la formación académica y las necesidades del territorio.

Comprender las transformaciones que atraviesan la región permite identificar desafíos y formar profesionales capaces de dar respuesta a problemáticas cada vez más complejas.

La Universidad Nacional de Moreno continúa impulsando espacios de reflexión y debate que contribuyen a fortalecer su proyecto académico, reafirmando su compromiso con el desarrollo territorial y la formación de profesionales comprometidos con las necesidades de la comunidad.

UNM