Se realizó una jornada de concientización sobre adicciones en la Plaza San Martín

Hubo stands con artesanías, espacios de intercambio sobre ludopatía, talleres destinados a las personas que atraviesan situaciones de consumo y a las familias_ Con la presencia de la intendenta, Mariel Fernández y en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se llevó adelante una jornada de concientización y prevención de los consumos y adicciones en la Plaza San Martín.

La actividad reunió a integrantes de organizaciones comunitarias, Hogares de Cristo, comunidades terapéuticas, equipos municipales, vecinas y vecinos, con el propósito de fortalecer la prevención, la promoción de derechos y el acceso a dispositivos de atención y acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de consumo.Durante el encuentro, la jefa comunal expresó:

“En Moreno construimos una gran red con más de 20 espacios entre organizaciones comunitarias y Hogares de Cristo, junto con la Subsecretaría de Casa Pueblo y otras áreas municipales, porque sabemos que salir adelante siempre es más fácil cuando hay toda una comunidad que acompaña”.

La jornada incluyó actividades de difusión, talleres, testimonios, una radio abierta, una feria con productos elaborados por las comunidades, muestras de los trabajos realizados en los grupos de acompañamiento, stands con artesanías y producciones de jóvenes en tratamiento, espacios destinados a familias, un taller sobre ludopatía, un taller de percusión, una misa de cierre encabezada por el padre Leonardo Silio junto al Obispo de Merlo – Moreno, Juan José Chaparro y la presentación de las murgas de la Casa Joven Satélite.

Actualmente, el distrito cuenta con 65 Puntos de Primera Escucha distribuidos en el territorio, 28 grupos de tratamiento para personas con consumos y 19 grupos destinados a familiares y referentes afectivos.

Además, la Subsecretaría de Casa Pueblo articula con 21 hogares y comunidades terapéuticas para garantizar el acceso a internaciones gratuitas y fortalecer el acompañamiento territorial junto a organizaciones comunitarias y centros de salud.Estuvieron presentes además, la secretaria de Desarrollo Comunitario, Lis Díaz; integrantes de comunidades terapéuticas, organizaciones comunitarias, representantes de Hogares de Cristo y autoridades municipales.

Para mas información acercarse a Casa Pueblo Moreno, ubicado en Int. Nemesio Álvarez 426, de lunes a viernes de 9 a 16 horas, comunicarse por teléfono al (0237) 4669122 / 0237, por Whatsapp (solo mensajes) al 11 2590 3695. En caso de urgencias durante las 24 horas al 11 3938 5056.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno local fortalece las políticas públicas de prevención, atención y acompañamiento comunitario para ampliar el acceso a dispositivos territoriales, promover la inclusión y garantizar el ejercicio de derechos.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno