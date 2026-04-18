Maltrato animal: detienen a un hombre por agredir a un perro

El caso reabre el debate sobre las penas y refuerza el alerta por la violencia contra los animales

Un hecho de maltrato animal volvió a generar preocupación y puso el foco tanto en la respuesta judicial como en la necesidad de fortalecer la conciencia social sobre el cuidado de los animales.Un hombre de 46 años fue detenido, acusado de agredir a un perro dentro del hall de un edificio.

El episodio ocurrió el martes 14 de abril, cerca de las 22:30, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa al presunto tutor junto a un perro de pequeño tamaño. De forma repentina, lo toma del cuello y lo arroja contra el suelo.

Luego, lo levanta y regresa con él al ascensor.Vecinos del edificio, alertados por los ruidos, revisaron las grabaciones y dieron aviso a la Policía de la Ciudad. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4 intervino en el caso y ordenó la detención por infracción a la Ley 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad animal.

Tras lo ocurrido, el animal fue retirado del lugar y asistido. Según las primeras informaciones, se encuentra fuera de peligro, aunque presenta signos de estrés vinculados a la agresión.

La Justicia dispuso que no regrese con su agresor y estableció una guarda provisoria mientras continúa la investigación.

El caso vuelve a instalar la discusión sobre el alcance de la Ley 14.346, que prevé penas de hasta un año de prisión. Distintos sectores sostienen que estas sanciones resultan insuficientes y que, en muchos casos, no logran un efecto disuasorio.

Al mismo tiempo, el episodio refuerza la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía, basada en el respeto y el bienestar.

La reiteración de estos hechos pone en evidencia la necesidad de profundizar acciones de concientización, educación y prevención.Ante situaciones de maltrato animal, se puede realizar la denuncia llamando al 911.