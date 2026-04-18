La intendenta Mariel Fernández encabezó un nuevo encuentro de la Mesa de Política Criminal

_Con la participación de representantes del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio provincial de Seguridad y áreas municipales, se fortaleció la articulación para el abordaje integral de la seguridad en Moreno_

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, encabezó una nueva reunión de trabajo de la Mesa de Política Criminal, un espacio de articulación interinstitucional que se desarrolla para planificar y abordar la seguridad pública de forma integral en el distrito.

La convocatoria es una iniciativa de la intendenta desde el comienzo de su gestión; y está integrada por el Municipio, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad de la Provincia y los jefes de las distintas fuerzas de la Policía Bonaerense.

En esta oportunidad, participó además el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, Jorge Rodríguez.

Durante el encuentro se analizaron los avances en el hostigamiento al narcomenudeo, la situación del delito en general y los métodos de abordaje, así como los resultados obtenidos durante 2025 y el primer cuatrimestre de 2026.

También se trabajó sobre las problemáticas emergentes en el ámbito educativo, como los denominados retos virales en escuelas, con el objetivo de definir marcos de actuación.

Al respecto, Mariel Fernández expresó: “El contexto económico y social que atravesamos es complejo y se agrava aún más por las consecuencias que provoca el modelo de exclusión de Milei. Por eso es fundamental el análisis y planificación que realizamos entre los distintos actores del Estado que trabajamos sobre la seguridad”.

Del encuentro participaron el fiscal general del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez, Lucas Oyhanarte; el vicerrector del Instituto Universitario Juan Vucetich, Gonzalo García; autoridades de la Policía Bonaerense, y autoridades municipales de las secretarías de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, y Educación.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno