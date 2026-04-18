Allanamiento y detenciones por robos en General Rodríguez

Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad municipal y efectivos policiales permitió avanzar en una investigación por robos registrados en sectores rurales cercanos al límite con el partido de Las Heras.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Jefatura Departamental General Rodríguez junto a la Patrulla Rural Las Heras, en el marco de una causa que indaga distintos hechos ocurridos en Villa Vengochea y otros barrios del distrito.Con intervención de la UFI Nº 2 de Mercedes, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre Montes de Oca al 600, en Parque La Argentina, donde fue detenido un joven de 23 años señalado como integrante del grupo investigado.

Según se informó, el día previo también había sido aprehendido su hermano en las inmediaciones, quien formaría parte de la misma banda y se habría resistido al accionar policial.

Las actuaciones continúan con el objetivo de esclarecer los hechos y reforzar las acciones de prevención del delito en el distrito.

Municipalidad de General Rodríguez