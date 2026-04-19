Se inauguraron los baños públicos en Carlos Keen

El Intendente Leonardo Boto inauguró los nuevos baños públicos del predio ferroviario de la localidad de Carlos Keen, una obra muy esperada que mejora la infraestructura del espacio y acompaña el crecimiento de uno de los destinos más elegidos por la comunidad y el turismo.

“Este tipo de obras forman parte de una política sostenida de fortalecimiento del turismo, el desarrollo local y la mejora de la calidad de vida de quienes visitan y trabajan en la localidad; teníamos una deuda con Carlos Keen porque recibe miles de turistas cada semana, y hoy esa deuda está saldada”, expresó el Intendente.

Los trabajos formaron parte de un proceso de intervención integral que incluyó la remodelación y ampliación de las instalaciones existentes, colocación de cielorraso de PVC, molduras interiores, zócalos exteriores y diversas terminaciones que permitieron optimizar tanto la funcionalidad como la estética del lugar.Además de las intervenciones en el interior, se avanzó en la puesta en valor del exterior, respetando y preservando la fachada y la estructura tradicional del predio.

La obra finalizada cuenta con sectores diferenciados para hombres y mujeres, con mingitorios e inodoros en el primer caso, e inodoros en el segundo, un área de bachas y un espacio de acceso semicubierto que vincula ambos sectores.

Además, se incorporó un baño para personas con discapacidad, garantizando mayor accesibilidad e inclusión.

La inauguración se llevó a cabo con el tradicional corte de cinta, junto a funcionarios municipales, la delegada de Carlos Keen, trabajadores de la Delegación, feriantes, instituciones locales y representantes de la Sociedad de Fomento, quienes día a día contribuyen al desarrollo y la vida comunitaria de la localidad.

Carlos Keen es un punto de referencia para el turismo y el esparcimiento en el partido de Luján, reconocido por su propuesta gastronómica y sus espacios al aire libre donde se desarrollan actividades culturales y sociales.

En este sentido, la puesta en valor de su infraestructura resulta clave para acompañar su crecimiento.

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