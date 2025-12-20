Marcelo Philipp es el nuevo director técnico de Leandro N. Alem

Marcelo Philipp fue presentado como el nuevo director técnico de Leandro N. Alem.

El entrenador argentino se incorpora al club para encabezar un nuevo proyecto deportivo, con el objetivo de fortalecer el rendimiento del equipo y potenciar su competitividad de cara a la próxima temporada.

Philipp cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol de ascenso y experiencia internacional. A lo largo de su carrera dirigió a clubes como El Porvenir, Berazategui, River Plate de Asunción y Sportivo Trinidense, acumulando un recorrido que combina conocimiento del medio local y trabajo en el exterior.Con esta incorporación, la institución apuesta a un proceso de crecimiento sostenido, basado en el desarrollo del plantel, la identidad futbolística y la consolidación del equipo en la competencia.Desde el club le dan la bienvenida a Marcelo Philipp y le desean el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente del Lechero.

