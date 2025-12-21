Se realizó la primera videoconsulta de telemedicina en lepra para profesionales

Se llevó a cabo en el hospital la primera teleconsulta profesional en lepra, a través de una modalidad de telemedicina que permite superar las barreras de las distancias geográficas y fortalecer el trabajo en red entre instituciones de salud.

La experiencia conectó al Servicio de Dermatoleprología con el Hospital Central de Formosa, posibilitando el análisis conjunto de estudios complementarios, la definición de procedimientos a seguir con pacientes y el seguimiento de los protocolos correspondientes.

Cabe destacar que, a partir de esta primera instancia, el servicio también realizó nuevas videoconsultas profesionales con los hospitales Piñero y Bocalandro, consolidando el uso de la telemedicina como una herramienta clave para la atención especializada, la capacitación y el intercambio entre equipos de salud.

Hospital Sommer