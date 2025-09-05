Mariel Fernández: “Queremos derrocar a este Gobierno nacional que no tiene ninguna historia de amor”

La intendenta de Moreno y vicepresidenta del Partido Justicialista Nacional, Mariel Fernández junto a Marcela Díaz, secretaria Privada de la municipalidad y primera candidata a concejala y a Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y candidato a senador provincial de la lista de la Primera Sección electoral de Fuerza Patria cerraron la campaña de Fuerza Patria en el Parque Argentino de Trujui, acompañados por los demás candidatos a concejales y consejeros escolares con una importante concurrencia de vecinos y militantes del distrito. Se realizaron caravanas en apoyo y acompañamiento que partieron desde todas las localidades.

Durante el acto, la jefa comunal expresó “Es un orgullo que una gran compañera como Marcela Díaz encabece la lista en Moreno y Gabriel Katopodis sea el candidato a primer senador en la Primera Sección electoral».

En tanto, Fernández destacó que: “En un contexto tan difícil donde este Gobierno nacional nos hace pasar tantas tristezas, tantos padecimientos, siempre la organización popular para nosotros es un refugio y encontrarnos para nosotros siempre es una fiesta”, y agregó que “Cuando nos encontramos, nos damos un abrazo y nos damos fuerza, queremos seguir peleando, como sea. Queremos ganar, queremos una lista ganadora, queremos ir para adelante, queremos derrocar a este Gobierno nacional que no tiene ninguna historia de amor, no está esta historia que tenemos en Moreno de construcción, de barrios, de protagonismo de los sectores populares, nosotros somos felices acá peleándola, aunque esté todo difícil, por eso esta campaña para mí fue tan impresionante”.

Asimismo la intendenta de Moreno remarcó: “Algunos por ahí pensaban que en la Primera Sección se iba a perder o que iba a ganar Milei pero miren lo que pasó ayer, no juntaron ni mil personas, trajeron micros de todos lados, la gente de Moreno no fue y eso muestra que no los quiere nadie. Dimos un ejemplo para toda la provincia y para toda la Argentina que le dijimos a los morenenses que no fueran al acto”.

Además, Fernández puntualizó “Sé que esas urnas van a reventar de esperanza, que es lo que podemos acercar desde Moreno, esperanza de que podemos recuperar un Gobierno popular, que podemos recuperar un Gobierno que nos incluya a todos y todas. Un Gobierno que lleve el mensaje del Papa Francisco, que se cuide la casa común, se cuide a los jóvenes, a las infancias y a nuestros jubilados y jubiladas”.

“¿Qué hace el pueblo pacífico en Democracia? gana con los votos. Así que para frenar a Milei, para acompañar a nuestro gobernador Axel Kicillof, vamos a hacer estallar las urnas de votos, de esperanza y de ejemplo de este hermoso pueblo de Moreno”, concluyó Mariel Fernández.

Por su parte, Katopodis remarcó: “El voto del domingo de cada uno de ustedes va a ser el voto para reafirmar si en Moreno y en la provincia de Buenos Aires queremos obras para nuestros barrios o un modelo de timba y endeudamiento. Se va a decidir con ese voto si queremos trabajo y salario digno o vivir con la cabeza gacha para que otros nos definan qué podemos y qué no podemos”.

“Lo que hace nuestro pueblo, pacíficamente, con mucha templanza, pero con mucha firmeza, es responderle al Gobierno que ayer quiso provocar al pueblo de Moreno que este pueblo es un pueblo pacífico, trabajador, de gente de bien, que va a defender cada logro, cada lucha, que no se va a entregar y que va a pelear, que va a dar pelea. Está a la vista, está en la calle, nuestra mejor campaña, la de Mariel, la de Marcela, la mía fue que sea el vecino y la vecina, que sea el comerciante, que sea el productor, que sea la mujer trabajadora, que sean los pibes los que hablen en esta campaña», sostuvo el primer candidato a senador en la provincia bonaerense.

Y cerró su discurso manifestando que “Estos somos, no nos van a cambiar, no nos van a llevar al país de ellos, nunca ese país del festival de bonos, del endeudamiento, del ajuste, de los tarifazos, trajo nada bueno para nuestro pueblo. Nuestro pueblo lo que necesita es lo que Mariel hizo desde el primer día, abrazarlos, creer en ustedes, poner el hombro y trabajar todos los días para que cada vecino, cada vecina de Moreno sienta que tiene dignidad, que merece vivir bien, que tiene el derecho a vivir en una patria justa, libre y soberana”.