Mauro García y el cierre de campaña: “Vamos a celebrar la victoria de un pueblo que no retrocede”

Fuerza Patria de General Rodríguez cerró la campaña con un acto en el predio del museo Ferroviario. Fue durante la tarde de este jueves 4 de septiembre y contó con la presencia de la lista completa de concejales y consejeros escolares. Hicieron uso de la palabra Silvia “Chyfu” Figueiras, la primera postulante en la nómina y quien busca la reelección, y el intendente Mauro García.

Figueiras, la primera oradora, comenzó diciendo que “voy a hacer un agradecimiento no solamente a todo este grupo de compañeros y compañeras que formamos la lista en esta elección tan importante en la historia de nuestro país”.

Agregó que “esto recién empieza compañeros, decimos que el 7 de septiembre es la primer parada, el 8 empezamos a trabajar por la segunda parada que es en octubre, porque Fuerza Patria se impone el 7 de septiembre para frenar la motosierra y el 8 empezamos a trabajar fuertemente para que en octubre también le podamos poner un freno a esta derecha nefasta que va contra los adultos mayores, contra la gente con discapacidad, contra la educación pública, contra la salud pública y en definitiva con todos aquellos que consideraban que eran la casta y son nada más y nada menos que los vecinos y vecinas que nos encontramos todos los días en la calle cuando caminamos cada uno de los barrios”.

Finalizó pidiendo a la militancia “redoblar el esfuerzo con las tres banderas que tenemos como movimiento Justicia Social, Independencia Económica, Soberanía Política y en el 2027 fuera Milei”.

El intendente municipal tomó el micrófono y analizó que “Qué bueno que es defender los colores y defender siempre la misma camiseta porque en los momentos difíciles es donde nos damos cuenta de la importancia que tiene la construcción ideológica, lo que pensamos, sostenerlo a través del tiempo y nunca claudicar ante esos desafíos que tenemos como sociedad que son complejos, no siempre es sencillo, claro que nunca es sencillo pero nosotros sabemos el camino y sabemos cómo recorrerlo”.

En otro tramo señaló que “este domingo es demostrarle a este gobierno nacional que nosotros no queremos que estas políticas que se han generado a nivel nacional ingresen en la provincia de Buenos Aires y mucho menos en los municipios y que estamos dispuestos a protegerlos a los vecinos y a las vecinas que estamos dispuestos a luchar y que queremos contagiar ese ánimo de lucha no un ánimo de derrota y de no pelear por lo que realmente nos merecemos como pueblo, sino que queremos justamente demostrar absolutamente todos los contrarios, que estamos de pie, que hemos caminado cada uno de nuestros barrios, que hemos ido a cada uno de los rincones de nuestra ciudad y que hemos estado con las preocupaciones de los vecinos y vecinas y que somos carne de eso y que justamente el 7 vamos a ir a dar una demostración de que podemos realmente y de la manera democrática podemos revertir el rumbo de estas políticas”.

Finalmente, Mauro García afirmó que “el domingo vamos a celebrar otra vez la victoria de un pueblo un pueblo que no retrocede un pueblo que se levanta contra la injusticia y un pueblo que es capaz como siempre de mostrar el amor que le tiene a su prójimo”