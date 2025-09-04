Milei cerró la campaña bonaerense de LLA, defendió a su hermana y habló de “empate técnico”

El cierre de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) de cara a la elección del próximo domingo 7 de septiembre se realizó en el club Villa Ángela de la localidad morenense de Trujui. El acto estuvo encabezado por el presidente de la Nación Javier Milei. Estuvo acompañado por los cabezas de listas de las 8 secciones electorales. La maestra de ceremonia fue Andrea Vera, postulante a diputada nacional para los comicios del 26 de octubre.

El armado de la actividad estuvo a cargo del diputado provincial Ramón “Nene” Vera. Fue en el marco de una fuerte polémica entre el gobierno nacional y el provincial por la seguridad. Finalmente hubo algunas escaramuzas en la previa. Un periodista de A24 recibió un botellazo en la cabeza y tuvo que ser asistido. El acto comenzó pasadas las 19 horas. Cerró el primer mandatario nacional.

El presidente Javier Milei rechazó las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”, defendió a su hermana, Karina, y afirmó que La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo está en “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

También atribuyó los distintos cuestionamientos al Gobierno a “campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores”.

“Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, dijo y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

El mandatario rechazó así las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”.

“Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Se metieron con mi hermana”, enumeró, aunque sin mencionar la causa por las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Y añadió: “¿No tomaron nota que me agrando en la adversidad? Hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad y las vamos a pasar igual”, desafió.

También sostuvo que LLA y el peronismo están en un “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

“Al kirchnerismo este escenario les aterra y por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, y operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”.

Del acto también participó la propia Karina Milei, además de gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.

Además de la polarización, el mandatario utilizó gran parte de su discurso para alentar la asistencia a las urnas el domingo, al advertir que, en caso contrario, el PJ “va a quedarse con la provincia”.

“Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada”, dijo y señaló que “lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión”.

En la misma línea, insistió: “Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben cobrarles impuestos”.

Cuando la comitiva presidencial se retiraba por Ruta 23 en dirección a la avenida Néstor Kirchner, volaron algunas piedras que impactaron en los vehículos oficiales. Hubo fuerte presencia policial, superando el millar entre fuerzas nacionales y bonaerense. Se produjeron un puñado de detenciones por vandalismo y agresiones.