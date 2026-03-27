Más allá de dormir bien: por qué algunas personas sienten más cansancio al comienzo del año

Para muchas personas, el verdadero comienzo del año no se siente en enero, sino en marzo, cuando finalizan las vacaciones y vuelve la rutina completa de trabajo, estudio y organización familiar. En ese contexto, es común que aparezca una sensación de agotamiento que persiste incluso cuando se cumplen las horas de descanso recomendadas.

Distintas investigaciones señalan que la fatiga no siempre se explica solamente por el ritmo de vida o la falta de descanso. En algunos casos, la biología también influye en cómo cada persona procesa el estrés, la recuperación física y la energía disponible para afrontar las actividades diarias.

Actualmente, los análisis genéticos permiten estudiar numerosas variantes que ayudan a identificar predisposiciones vinculadas a la fatiga neuromuscular, la inflamación posterior al esfuerzo y la capacidad del cuerpo para recuperarse después de jornadas exigentes, tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana.

Entre los factores que pueden influir en el cansancio se encuentran diferencias en la absorción de micronutrientes esenciales, como el magnesio y las vitaminas B12, B6 y D. Estos nutrientes cumplen un rol importante en el funcionamiento de las mitocondrias, que son las encargadas de producir la energía que utilizan las células.

Especialistas explican que no todas las personas metabolizan estos componentes de la misma manera, por lo que algunas pueden necesitar un mayor aporte para mantener niveles adecuados de energía y concentración.

Durante el regreso a la rutina también suele aumentar el consumo de café u otras bebidas con cafeína para sostener el ritmo diario.

Sin embargo, la respuesta del organismo puede variar según cada persona, pudiendo generar efectos como ansiedad, irritabilidad o dificultades para dormir si no se modera su consumo.

Además, la falta de descanso suficiente puede impactar en la vida cotidiana y aumentar el riesgo de errores o accidentes, especialmente en los traslados habituales hacia el trabajo o los establecimientos educativos.

En este sentido, comprender las características propias de cada organismo puede ayudar a adoptar hábitos más adecuados y sostenibles en el tiempo. El enfoque personalizado busca mejorar el bienestar a partir de decisiones informadas y acordes a las necesidades de cada persona.