Un gendarme mató a un motochorro y dejó gravemente herido a otro en un intento de robo en Trujui

El suceso se produjo a las 22:10 de este viernes 27 de marzo sobre la avenida Néstor Kirchner (ex Roca) a la altura de la calle Vasco Da Gama, a un centenar de metros del mayorista “Chango Más”, en el barrio Parque Trujui de la localidad de Trujui, partido de Moreno.

Un gendarme, franco de servicio, circulaba en su moto, cuando es interceptado por dos sujetos, quienes también se desplazaban en el mismo tipo de vehículo. Las fuentes consultadas indicaron que le mostraron un arma para intimidarlo. Los tres cayeron en la cinta asfáltica, luego de un forcejeo en velocidad.

Cuando se levantó, el gendarme tenía ya en sus manos la pistola reglamentaria. Según voceros con acceso al expediente, se identificó como miembro de la fuerza de seguridad. Inmediatamente comenzó a disparar.

Ambos delincuentes resultaron baleados. Fueron trasladados al hospital provincial Mariano Moreno. Uno de ellos, individualizado como Axel Otaiza, de 23 años y domiciliado en el barrio San Cayetano, murió en el hospital. Su cómplice, de 17 años, está internado en gravísimo estado. Familiares de los heridos generaron algunos incidentes en el centro sanitario, los cuales fueron rápidamente controlados.

Dos videos de cámara de seguridad privada mostraron la secuencia final. Los peritos de la Policía Científica secuestraron la réplica de una pistola. Además recogieron varias vainas servidas, que pertenecerían al arma reglamentaria del gendarme.

La causa recayó en la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Martín Borgnia. El fiscal, con los elementos que constan en el expediente, decidió caratular el hecho como “legítima defensa”. El gendarme, luego de declarar, fue puesto en libertad. La investigación continúa.