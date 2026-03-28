Violento robo en Mariló: Delincuentes asaltaron una rotisería y un vecino héroe atacó con una pala

El suceso se registró el pasado miércoles 25 de marzo a las 16:30 en un comercio gastronómico ubicado sobre la calle Potosí entre Uhart y Belgrano del barrio Mariló de la localidad morenense de Trujui.

Un delincuente sorprendió a la empleada del pequeño comercio denominado “Triángulo de sabores” cuando sacó residuos a la calle. A esa hora atienden a puerta cerrada. El maleante estaba armado con un destornillador, con el que amenazó a la mujer (madre del dueño), y le exigió la entrega de dinero y otros objetos de valor. La trabajadora, presa de la angustia y la desesperación, se resistió.

Luego de un forcejeo, apareció en escena un segundo ladrón, con un revólver. Lograron reducir a la mujer y la despojaron de distintos elementos del local, entre ellos, dinero en efectivo y teléfono celular. La víctima incluso ofreció comida para que abandonen el comercio.

Ya en la parte delantera del comercio, se produce una nueva disputa que llegó a su fin cuando un vecino armado con una pala, alertado por los gritos de ayuda, intervino y le aplicó varios golpes a uno de los delincuentes, quien finalmente escapa junto al cómplice. A palazos los puso en fuga.

Los rastreros serían de la zona. Al menos uno de ellos viviría a unas cinco o seis cuadras. Son buscados por la Policía. La investigación recayó en la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. La empleada sufrió moretones y raspones.