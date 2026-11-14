Más de 11 millones de personas tienen diabetes sin saberlo en América Latina

Especialistas de Argentina, Colombia y México destacaron la importancia de los controles médicos, la detección temprana y el acceso oportuno a los tratamientos.

En América Central y del Sur, más de 35 millones de adultos viven con diabetes y cerca de un tercio desconoce su diagnóstico.

Más de 35 millones de adultos tienen diabetes en América Central y América del Sur, pero aproximadamente una de cada tres personas no sabe que vive con esta condición.

El escenario plantea la necesidad de mejorar la detección y facilitar el acceso a la atención médica, especialmente si se tiene en cuenta que las proyecciones estiman un crecimiento del 46% para 2050, cuando la cifra podría alcanzar los 51,5 millones de personas.

En Argentina, la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo indicó que una de cada diez personas mayores de 18 años presenta diabetes o niveles elevados de glucemia, tanto entre quienes cuentan con un diagnóstico como entre quienes no lo tienen.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, especialistas de Argentina, Colombia y México remarcaron la importancia de reconocer los factores de riesgo y realizar controles para identificar la condición a tiempo.

La diabetes tipo 2 es la más frecuente y puede permanecer sin síntomas durante varios años.

Entre los factores asociados se encuentran el sobrepeso, el sedentarismo, los antecedentes familiares y la edad.

Por ese motivo, los especialistas señalan que los controles periódicos y la consulta médica son fundamentales para detectar posibles alteraciones de la glucemia.

La diabetes tipo 1, en cambio, es una enfermedad autoinmune que puede aparecer a cualquier edad y no está relacionada con la alimentación ni con la actividad física.

En América Central y del Sur, alrededor de 797.000 personas viven con esta condición, entre ellas 163.000 menores de 20 años.

Entre las señales que pueden alertar sobre su aparición se encuentran la sed intensa, la necesidad frecuente de orinar, la pérdida de peso sin explicación y el cansancio.

En algunos casos, el diagnóstico se produce cuando ya existe una complicación, como la cetoacidosis.Avances en la detección y el tratamientoLos especialistas también destacaron los avances en la identificación temprana de la diabetes tipo 1.

A través de estudios específicos de autoanticuerpos es posible reconocer etapas presintomáticas en determinados grupos de personas.

Sin embargo, aclararon que estas pruebas no están destinadas a realizarse de manera indiscriminada en toda la población y que su indicación debe ser evaluada por profesionales.

La médica María Laura Pomares, del Hospital Juan Pablo II y de CEGYM, en Corrientes, se refirió a la importancia de reconocer esas etapas antes de la aparición de los síntomas y de contar con un seguimiento adecuado.

Por su parte, el doctor Alejandro Marín, de Colombia, y Gisela Ayala, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, también remarcaron la necesidad de fortalecer la educación sobre la enfermedad y garantizar el acceso a los recursos necesarios para su control.

El tratamiento requiere un abordaje individualizado que incluye educación, monitoreo de la glucosa y hábitos saludables.

En las personas con diabetes tipo 1, la insulina es indispensable, mientras que en quienes tienen diabetes tipo 2 puede ser necesaria según la evolución y las necesidades de cada paciente.

La detección oportuna y el seguimiento médico permiten iniciar el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de complicaciones.

Por eso, los especialistas insisten en la importancia de reconocer las señales de alerta, realizar controles y consultar ante cualquier duda.